شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الطاقة في المملكة والإمارات والكويت والبحرين وعمان والعراق يؤكدون التزامهم باتفاق «أوبك بلس» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس

جرى اتصال هاتفي مشترك، اليوم، بين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة سهيل بن محمد المزروعي، ومعالي وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة في دولة الكويت الدكتور خالد علي الفاضل، ومعالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط في مملكة البحرين، ومعالي وزير الطاقة في سلطنة عمان محمد بن حمد الرمحي، ومعالي وزير النفط في الجمهورية العراقية إحسان عبد الجبار إسماعيل.

وقد استعرض أصحاب السمو والمعالي الوزراء، في اتصالهم، التطورات الأخيرة في أسواق البترول العالمية، واستمرار الانتعاش في الاقتصاد العالمي وفي الطلب على البترول، كما بحثوا التقدم الذي تم إحرازه باتجاه إعادة التوازن إلى السوق البترولية.

وفي نهاية الاتصال، صدر عن أصحاب السمو والمعالي الوزراء البيان المُشترك التالي:

أشار الوزراء إلى أن علامات التحسن التي ظهرت مؤخراً على الاقتصاد العالمي مُشجّعةٌ جداً، وأثنوا على الجهود التي تبذلها الدول، في جميع أنحاء العالم، لإعادة فتح اقتصاداتها بطريقة آمنة.

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وأكد الوزراء، مجدداً، التزامهم التام باتفاق أوبك بلس؛ وأهمية تحقيق جميع الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، مستويات الإنتاج المُستهدفة لها، من أجل تسريع إعادة التوازن إلى سوق البترول العالمية، وأن تقوم الدول التي زاد إنتاجها عن النسب المُقررة لها، في شهور مايو ويونيو ويوليو، بالتعويض عن تلك الكميات.

وقد أعرب الوزراء عن شكرهم وتقديرهم لمعالي الوزير إحسان إسماعيل لجهوده وتعاونه الكبيرين لتحقيق التوازن في أسواق البترول، مؤكّدين على أهمية دور العراق في نجاح اتفاقية أوبك بلس.

وأكّد الوزراء، مُجدداً، على أن الالتزام الكامل باتفاق أوبك بلس، وبنظام التعويض، سيسرع انتعاش سوق البترول العالمية، لما فيه صالح منتجي البترول ومستهلكيه، وصناعة الطاقة، والاقتصاد العالمي ككل.