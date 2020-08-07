شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة إعلام لبنان: محققون فرنسيون يشاركون بالتحقيق فى انفجار بيروت كخبراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة الإعلام اللبنانية، أن محققون فرنسيون يشاركون بالتحقيق في انفجار بيروت كخبراء، وأن التحقيق الدولي مهم لكشف ملابسات انفجار بيروت. وذلك وفقا لفضائية العربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة إعلام لبنان: محققون فرنسيون يشاركون بالتحقيق فى انفجار بيروت كخبراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.