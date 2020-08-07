شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف مدير عام إدارة الجمارك على خلفية انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن مراسلتها توقيف مدير عام إدارة الجمارك بدري الضاهر على خلفية التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت.

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