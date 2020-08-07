القوات المسلحة السودانية تستنكر اعتداءات الحركة الشعبية "جناح الحلو" على المواطنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكرت القوات المسلحة السودانية اعتداءات الحركة الشعبية (جناح الحلو) على المواطنين بجنوب كردفان، وأكدت القوات المسلحة- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السودانية "سونا"- أنه بعد استمرار إجراءات بناء الثقة بين كافة الأطراف في ظل وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام الجارية بجوبا؛ إلا أن بعض قوات تابعة للحركة الشعبية (جناح الحلو) قامت بالهجوم والاعتداء على العائدين من الجنوب إلى الشمال، مشيرة إلى قيام (الحركة الشعبية) بنصب الكمائن وزراعة الألغام في جنوب كردفان، الأمر الذى أدى إلى مقتل العديد من المواطنين والقوات النظامية وتدمير معدات عسكرية ومدنية.

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