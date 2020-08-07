شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل عند جريان السيول؟.. إليك 6 نصائح مهمة من الدفاع المدني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تشهد عدد من مناطق المملكة أجواء تكثر بها الحالات المطرية بين المتوسطة والغزيرة والتي تتسبب بجريان السيول.

وفي هذا الصدد، أوضحت مديرية الدفاع المدني به 6 نصائح للتعامل مع السيول والتي جاء أولها ضرورة تجنب المناطق المعرضة للفيضانات، كما نصحت بعدم المجازفة بقطع مجرى المياه، ودعت للحذر الشديد من المياه التي تغطي الطرق والجسور.

كما طالبت بعدم المجازفة بالسباحة في أماكن تجمع مياه الأمطار، وعدم شرب من مياه السيول، وأخيرًا عدم المجازفة بقطع السيول بالسيارة.