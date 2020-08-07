"الإنتربول" يرسل متخصصين إلى مرفأ بيروت

باريس - سبوتنيك. أفاد "الإنتربول"، بأنه سيرسل خبراء إلى مرفأ بيروت المتضرر من الانفجار.

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وجاء في بيان "الإنتربول"، اليوم الجمعة: "بناءً على طلب السلطات اللبنانية، ينشر الإنتربول فريقًا من المتخصصين في بيروت بعد انفجار أودى بحياة أكثر من 150 شخصًا ودمر جزءًا كبيرًا من المدينة".

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.