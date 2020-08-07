وصرح لموقع "العربية" أنه يقدم المساعدات إلى 12 مستشفى في بيروت
الصليب الأحمر للعربية: لا دور لنا في مراقبة ما يصل من مساعدات للدولة اللبنانية #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW
كما أكد الصليب الأحمر اللبناني للعربية أن عائلات عدة في بيروت لا تستطيع توفير الغذاء.
وكان مدير عام الصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة، قال لـ"سبوتنيك"، الأربعاء الماضي، إن الانفجار الذي هز مرفأ بيروت أسفر عن وقوع نحو 4 آلاف جريح وأكثر من 100 شهيد حتى الساعة، وهناك عمليات بحث وإنقاذ يقوم بها الجيش اللبناني مع القوى المعنية لمعرفة أعداد المفقودين.
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وختم كتانة قائلا: "لم أر بحياتي مثل هذا الانفجار، مرعب جدا".
وكان انفجار عنيف قد هز مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.
وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.
كانت هذه تفاصيل خبر الصليب الأحمر ينفي مراقبته للمساعدات الواردة إلى لبنان بعد انفجار المرفأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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