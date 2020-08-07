الصليب الأحمر ينفي مراقبته للمساعدات الواردة إلى لبنان بعد انفجار المرفأ

وصرح لموقع "العربية" أنه يقدم المساعدات إلى 12 مستشفى في بيروت

الصليب الأحمر للعربية: لا دور لنا في مراقبة ما يصل من مساعدات للدولة اللبنانية #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW

كما أكد ​الصليب الأحمر اللبناني للعربية أن عائلات عدة في بيروت لا تستطيع توفير الغذاء.

​وكان مدير عام الصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة، قال لـ"سبوتنيك"، الأربعاء الماضي، إن الانفجار الذي هز مرفأ بيروت أسفر عن وقوع نحو 4 آلاف جريح وأكثر من 100 شهيد حتى الساعة، وهناك عمليات بحث وإنقاذ يقوم بها الجيش اللبناني مع القوى المعنية لمعرفة أعداد المفقودين.

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وأشار إلى أن الصليب الأحمر واجه صعوبات كبيرة، الثلاثاء، لافتا إلى أن "فرق الصليب الأحمر يعملون على الأرض وفي مراكز إسعاف لمساعدة أي محتاج، ولكن الضغط خف عن أمس".

وختم كتانة قائلا: "لم أر بحياتي مثل هذا الانفجار، مرعب جدا".

وكان انفجار عنيف قد هز مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.