"شارع تغطي أرضه الدماء"... هل هذه صورة دماء ضحايا مرفأ بيروت؟

تبدو في الصورة طريقٌ تسيل عليها الدماء بين مبانٍ سكنية، وقد جاء في النصّ المرافق لها "بيروت المذبوحة...طريق مؤدية الى أحد المستشفيات في بيروت"، لكن الصورة في الحقيقة منشورة منذ العام 2017 على أنّها لدماء أضاحٍ في الجزائر، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقد بدأ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي (2,1) غداة الانفجار الهائل الذي هزّ العاصمة اللبنانية وتسبّب بمقتل ما لا يقلّ عن 149 شخصاً وإصابة أكثر من خمسة آلاف وتشريد مئات الآلاف.

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وقد أرشد البحث عنها في محرّكات البحث إلى نسخة أكبرمنها منشورة منذ العام 2017 على صفحات عدّة في مواقع التواصل الاجتماعي (3,2,1) ويظهر فيها علم الجزائر على أحد الجدران.

وقد تسببت الكارثة الناجمة عن انفجار 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت الثلاثاء بمقتل أكثر من 150 شخصا وإصابة أكثر من خمسة آلاف آخرين بجروح.

وعجزت مستشفيات بيروت عن استقبال كلّ الجرحى والمصابين، فنُقلت أعداد منهم إلى مستشفيات خارج العاصمة.