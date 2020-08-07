جاءت تصريحات خلفان في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر". وقال ضاحي خلفان: "نصحنا الإيرانيين مرارا وتكرارا، أن تحدي المجتمع الدولي ومماسة الإرهاب لن يعود عليكم بفائدة أبدا". ​وتابع قائد شرطة دبي سابقا: "لكن النظام الملالي في إيران أيديولوجيته ممارسة الإرهاب". جاءت تصريحات خلفان خلال تعليقه على الحرائق التي تجتاح إيران، وانفجار بيروت، متهما إياها بالتسبب في الكارثة التي ألمت بالعاصمة اللبنانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضاحي خلفان: نظام الملالي في إيران أيديولوجيته "ممارسة الإرهاب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.