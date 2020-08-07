شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يسقط طائرة مسيرة على الحدود مع لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة على الحدود الشمالية مع لبنان، وذكرت الوزارة، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر): "رصدت قوات الجيش الإسرائيلى الليلة الماضية طائرة مسيرة تسللت إلى شمال إسرائيل، وتم إسقاطها من قبل الجيش الإسرائيلى" حسب ما أوردت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، اليوم، على موقعها الإلكنرونى.
يُذكر أنه، في وقت سابق من اليوم، سُمع دوي صافرات إنذار كانت تحذر من هجوم صاروخى محتمل فى شمال اسرائيل، إلا أن الجيش الإسرائيلي أكد أنه إنذار كاذب ناتج عن رصد خاطئ، وأضافت الدفاع الإسرائيلية أن قوات الجيش تواصل مراقبة الوضع على الحدود الشمالية لمنع أي هجوم محتمل.
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