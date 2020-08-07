ضاحى خلفان: يجب مصادرة أموال حزب الله لصالح المتضررين جراء الانفجار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ضاحى خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام فى دبى، ورئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، يجب مصادرة أموال حزب الله لصالح المتضررين جراء الانفجار، جراء انفجار مرفأ بيروت، الذى تسبب في وفاة عشرات الضحايا وألاف المصابين.

وكتب ضاحى خلفان، عبر حسابه بموقع تويتر:"حسن نصر يطالب بمصالحة...القضية يا حسن بيروتشيما..انت سببها أي مصالحة وانت سبب لكل هذا الدمار.. دور لك على مشنقة اشنق نفسك فيها اكرم لك"، وأضاف :" يجب مصادرة اموال حزب الله اينما كانت لصالح المتضررين جراء الانفجار الذي تسبب فيه الحزب".









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وكان اتهم الفريق ضاحي خلفان، حزب الله اللبناني بالتورط في الانفجار في مرفأ الميناء الرئيسي في لبنان واسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين وكتب خلفان عدة تغريدات عبر حسابة الشخصي بتويتر، يتهم فيها الأمين العام لحزب الله في التورط وراء الانفجار، قائلاً " مع الاسف ان الرئيس اللبناني حليف لحسن نصر الله عميل ايران...وهذه نتيجة التحالف مع الفاسد حسن"، مضيفاً "لبنان البلد المتحضر تتحكم فيه عمائم طهران المتخلفة، كارثة".

وقال نصر الله، في كلمته، إن "الاتهامات التي لا تزال تصر عليها فضائيات لبنانية وقنوات تليفزيونية عربية أخرى"، "تدفع في اتجاه الحرب الأهلية" في لبنان.

وأكد “نحن امام فاجعة وطنية كبرى بكل المعايير”، ولفت إلى أن “هذه الفاجعة عابرة للطوائف والمناطق وبيروت تحتضن كل اللبنانيين وأهل بيروت يختصروا كل اللبنانيين” وأشار الى “حضور حزب الله بكل مؤسساته وهيئاته منذ اللحظة الاولى”، وأكد ان “كل امكانات حزب الله هي بتصرف الدولة والناس جراء ما حصل”،

وأضاف: يجب انزال العقاب العادل بكل من يثبت تورطه بعيدا عن حسابات او انتماءات... أود أن أعلن واؤكد نفيا قاطعا مطلقا حازما جازما وجود أي صواريخ أو مواد لنا في أي مخزن بالمرفأ لا في الماضي ولا في الحاضر