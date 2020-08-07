شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب وماكرون ناقشا إرسال مساعدة فورية إلى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير في بيان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا خلال مكالمة هاتفية اليوم الجمعة العمل سويا مع دول أخرى من أجل إرسال مساعدة فورية إلى لبنان، وكذلك تمديد حظر الأمم المتحدة لتوريد الأسلحة إلى إيران.

وقال دير إن الزعيمين "عبرا عن حزنهما العميق حيال الخسائر في الأرواح والدمار في بيروت"، وذلك في إشارة إلى انفجار شهدته العاصمة اللبنانية قتل أكثر من 100 شخصوأصاب الآلاف يوم الثلاثاء.