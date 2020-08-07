عشائر سورية تدين هجمات "ي ب ك" الإرهابية شرقي البلاد

شانلي أورفا/ مسلم أتغو/ الخليج 365

أدانت قبائل وعشائر عربية سورية، الجمعة، هجمات نفذتها منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية، على مناطق في محافظة دير الزور، شرقي البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مجلس العشائر والقبائل العربية في سوريا، في مدينة شانلي أورفا، جنوبي تركيا.

وعبر البيان، الذي تلاه رئيس جمعية قبيلة "العقيدات"، إسماعيل العسكر الهفل، عن "الحزن العميق لمقتل شيخ قبيلة العقيدات مطشر حمود جدعان الهفل، في هجوم لعناصر (ي ب ك/ بي كا كا) على سيارته في بلدة الحوايج، بريف دير الزور الشرقي".

وشدد الهفل، على أن "هذه الجريمة لن تمر بدون عقاب".

وطالب رئيس الجمعية بانسحاب القوات الأمريكية التي تدعم "ي ب ك"، من سوريا.

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وقال إن "(ي ب ك) قتلت الكثير من الأبرياء في مناطق سيطرتها شرقي سوريا، وغيرت البنية الديمغرافية فيها، ومارس الظلم والقمع".

وطالب الهفل، بتسليم النفط وانسحاب منظمة "ي ب ك" من الأراضي التي تسيطر عليها وتسليمها إلى سكانها.

وأعرب عن شكره لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، على الدعم الذي تقدمه للعشائر العربية في سوريا.

ودعا الهفل، الجيش التركي إلى إخراج المنظمة الإرهابية من الأراضي السورية.

وتنفذ "ي ب ك/ بي كا كا"، منذ أيام عملية عسكرية وأمنية واسعة ضد السكان في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، إثر احتجاجات اندلعت في المنطقة على خلفية مقتل الشيخ الهفل، أسفرت عن مقتل وجرح واعتقال عشرات من سكان المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.