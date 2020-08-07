"الصحة" العراقية تحذر من نتائج "وخيمة" لجائحة كورونا

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365
حذرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الجمعة، من "نتائج وخيمة" في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
وسجل العراق، الجمعة، 75 وفاة بكورونا، و3 آلاف و461 إصابة، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ ظهور الفيروس في البلاد، مارس/ آذار الماضي.
وقالت الوزارة، في بيان، إن "تهاون المواطنين بتنفيذ تعليمات وزارة الصحة والمستندة إلى اللائحة الدولية لمنظمة الصحة العالمية، سيؤدي إلى زيادة كبيرة بنسبة الإصابات بالفيروس".
وأضافت: "هذا التهاون تسبب فعلا بزيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة بعدد الإصابات".
وتابعت: "استمرار التهاون وعدم الالتزام سيؤدي إلى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها واحتمال تفشٍ واسع للوباء".
ودعت الوزارة، الجهات المعنية ورجال الدين وشيوخ العشائر والمنظمات المجتمعية والشخصيات العامة ووسائل الإعلام، إلى "حث المواطنين على الالتزام بتعليمات الصحة للحد من انتشار الوباء".
وحتى الجمعة، بلغ إجمالي إصابات كورونا في البلاد 144 ألفا و64، بينها 5 آلاف و236 وفاة، و103 آلاف و197 حالة شفاء، بحسب وزارة الصحة.
وبدأت الإصابات بالصعود في العراق منذ نحو ثلاثة أشهر، عندما خففت السلطات القيود المفروض للوقاية من الفيروس وعلى رأسها حظر التجوال الشامل، إذ يسجل البلد قرابة ألفي إصابة يومية فضلا عن نحو 100 وفاة.
وتسود مخاوف من انهيار النظام الصحي على اعتبار أن البلد يملك بنية تحتية محدودة في هذا القطاع بفعل عقود من الحروب والفساد وعدم الاستقرار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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