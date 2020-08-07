إرهابي من "بي كا كا" يسلم نفسه للأمن التركي

أنقرة / الخليج 365
سلّم إرهابي من منظمة "بي كا كا" نفسه للقوات الأمنية التركية، إثر فراره من معسكرات المنظمة شمالي العراق.
وأفادت وزارة الدفاع التركية في بيان، الجمعة، أن عناصر "بي كا كا" الإرهابية يواصلون تسليم أنفسهم مع استمرار عمليات قواتها المسلحة ضد المنظمة.
وأشار البيان أن الإرهابي فر من معسكرات المنظمة شمالي العراق، وسلم نفسه لمخفر حدودي تركي في قضاء جيزرة بولاية شرناق، جنوب شرقي البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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