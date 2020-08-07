منذ فجر الجمعة.. شهيدة فلسطينية و85 مصابا بالضفة

رام الله / أيسر العيس / الخليج 365

استشهدت شابة فلسطينية، وأصيب 85 آخرون، الجمعة، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

واندلعت المواجهات في مناطق وسط الضفة الغربية وشمالها.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن "داليا سمودي (23 عاما) من حي الجبريات بمدينة جنين، شمال الضفة، استشهدت متأثرة بإصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي، وهي بمنزلها شمالي الضفة الغربية".

وصباح الجمعة، اندلعت مواجهات بين شبان وقوة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين، وأطلقت الرصاص الحي، والمطاطي بشكل عشوائي.

من جهتها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، أن طواقمها "تعاملت مع 84 إصابة، إثر مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات إسرائيلية، ببلدة ترمسعيا، شرق رام الله".

وبينت الجمعية (غير حكومية)، أن الحالات التي تعاملت معها طواقمها كانت "70 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، و7 إصابات بحروق، و7 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط".

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ولفتت أنه "تم نقل 6 حالات إلى مستشفى رام الله الحكومي لتلقي العلاج، فيما تم التعامل مع باقي الحالات ميدانيا".

وأشارت الجمعية إلى أنه "من ضمن المصابين 15 متطوعا يعملون معها".

وفي بلدة كفر قدوم، شرق قلقيلية (شمال)، أصيب شاب (23 عاما) بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في قدمه، والعشرات بالاختناق، بحسب شهود عيان.

جاء ذلك خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية عقب مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمنددة بخطة الضم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وكانت لجان مقاومة الجدار والاستيطان دعت إلى مسيرات في عدد من البلدات الفلسطينية، تنديدا بالاستيطان الإسرائيلي.

وتنظم يوم الجمعة من كل أسبوع، مسيرات مناهضة للاستيطان في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية، أبرزها بلدة "كفر قدوم".

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.