انفجار بيروت.. الفنانة ماجدة الرومي تدعو اللبنانيين للتطوع

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365

دعت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، الجمعة، جميع المواطنين إلى "التطوع والمشاركة الإنسانية" في إعادة بناء العاصمة بيروت، عقب تفجير المرفأ.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لها في منطقة مار ميخائيل المتاخمة لمرفأ بيروت، التي تعرضت لأضرار جسيمة جراء التفجير، بحسب مراسلة الخليج 365.

وتوجهت الرومي إلى اللبنانيين بالقول: إن "الثورة تولد من رحم الأحزان".

وأكدت أنها "ليست موجودة هنا من أجل تسجيل مواقف سياسية، وهي تفضل أن تترك هذا الأمر لأصحاب الاختصاص".

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وشددت على أنها مؤمنة "بأن الله لن يترك شعب لبنان العظيم".

والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أفادت تقديرات أولية بأن سببه هو انفجار مستودع كان يحوي "مواد شديدة التفجير".

وخلف الانفجار 154 قتيلا وأكثر من 5 آلاف جريح، ومئات المفقودين والمشردين، إضافة إلى خسائر مادية باهظة قدرت بين 10 إلى 15 مليار دولار، بحسب تصريحات رسمية.

ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.