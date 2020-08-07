غريفيث يدعو لتحقيق عاجل في غارة أودت بحياة مدنيين باليمن

اليمن / الخليج 365

دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، مساء الجمعة، إلى تحقيق عاجل في ضربة جوية قتلت مدنيين بمحافظة الجوف، شمالي اليمن.

جاء ذلك في بيان مقتضب أصدره مكتب غريفيث، غداة إعلان الحوثيين مقتل 20 مدنيا بغارات جوية للتحالف العربي في محافظة الجوف، فيما لم يصدر تعليق فوري من التحالف الذي يشدد عادة على حماية المدنيين.

وقال غريفيث: "يوم حزين آخر في اليمن، حيث يستمر المدنيون في تحمل العبء الأكبر جراء استمرار الصراع".

وأضاف: "أدين الضربة الجوية التي استهدفت محافظة ‎الجوف، وأودت بحياة عدة مدنيين منهم العديد من الأطفال.. هناك حاجة عاجلة إلى تحقيق يتسم بالشفافية".

‏وذكّر غريفيث جميع المنخرطين في النزاع بأن القانون الدولي يفرض عليهم التزاما بحماية المدنيين والمنشآت المدنية.

وأردف: "يستمر عملنا مع الأطراف (اليمنية) للتوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق نار يشمل جميع أنحاء البلد.. يستحق اليمنيون حياة أفضل من حرب لا تنتهي".

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والخميس، اتهمت جماعة الحوثي التحالف العربي بشن غارات جوية على مخيمات البدو في محافظة الجوف، ما أسفر عن مقتل 20 مدنيا وجرح 7 آخرين.

بدورها، وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" الحادث بأنه "مأساة مروعة".

وقالت المنظمة في تغريدة نشرها مكتبها باليمن، الجمعة: "قلوبنا مع عائلات ‎الأطفال الذين قتلوا وجرحوا في هجوم الأمس بالجوف".

وأضافت: "هذه المأساة هي تذكير مروّع لنا جميعا بأن الأطفال في ‎اليمن يتحملون العبء الأكبر للنزاع.. هؤلاء الأطفال يستحقون السلام".

وللعام السادس، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة مساعدات إنسانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.