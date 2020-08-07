بعد انفجار بيروت.. العراق يعلن خلو موانئه من المواد الانفجارية

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلنت السلطات العراقية، الجمعة، الانتهاء من عملية جرد واسعة للحاويات الكيماوية في موانئ محافظة البصرة جنوبي البلاد، مؤكدة خلوها من تلك المواد الانفجارية.

وتقع جميع موانئ العراق البحرية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة البصرة، حيث تملك البلاد منفذا بحريا وحيدا على الخليج العربي بساحل طوله 58 كم.

وقررت السلطات، قبل 3 أيام، إجراء جرد عاجل للمواد الكيماوية والانفجارية في الموانئ تحسبا لأي طارئ، عقب الانفجار الهائل الذي شهده ميناء بيروت.

وقال مدير عام الشرطة العامة للموانئ فرحان الفرطوسي، في بيان، إنه "استنادا إلى إيعاز وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي، بتزويد الوزارة بجرد تفصيلي ودقيق عن كافة المواد والحاويات الموجودة في المخازن وبأقصى سرعة، حيث تمت المباشرة بجرد المواد المخزونة في الموانئ تحسبا لأي طارئ".

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وأوضح الفرطوسي أن "عدد الحاويات التي تضم مواد مخزونة نحو 138 حاوية في أحد مواقع ميناء أم قصر الشمالي‎، ونحو 35 حاوية في موقع آخر (لم يذكره) تم خزنها حسب التصنيف العالمي ضمن معايير السلامة الدولية".

وأضاف أن "المواد المخزونة في ميناء أم قصر الشمالي غير انفجارية، وإنما هي قابلة للاشتعال، لكن مصنفة بغير الخطرة، وتستخدم للاغراض الخدمية ولحساب شركات النفط والقطاع الخاص".

والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 154 قتيلا وأكثر من 5 آلاف جريح، ومئات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، والذي قالت السلطات إنه يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.