العراق.. القبض على مسلح من "داعش" متهم بهجوم أوقع 150 قتيلا

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، اعتقال مسلح بارز بتنظيم "داعش" الإرهابي، متهم بتنفيذ هجوم أوقع 150 قتيلا قبل سنوات.

وقالت المديرية في بيان، إن "الإرهابي المقبوض عليه يدعى أبو خطاب، وهو متهم بتفجير مركبة مفخخة في سوق بمدينة خان بني سعد بمحافظة ديالى (شرق) عام 2008".

وكان تنظيم "داعش" أعلن، آنذاك، مسؤوليته عن هذا الهجوم، الذي راح ضحيته نحو 150 قتيلا.

وقال البيان إنه تم "تنفيذ عملية استخباراتية أسفرت عن القبض على الإرهابي المذكور".

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وأوضح أن "القبض على أبو خطاب، تم بعد متابعته في محافظة ديالى، والإطاحة به في منطقة الدورة بالعاصمة بغداد".

ولفت إلى أن "أبو خطاب اعترف لدى الإدلاء بأقواله بقيامه بجريمته، وتمت إحالته للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية لينال جزاءه العادل".

ومنذ مطلع العام الجاري، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما بالمنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017، تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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