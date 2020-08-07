حسن نصر الله ينفي وجود أية أسلحة لـ "حزب الله" في مرفأ بيروت

وأكد نصر الله، في تصريحات له اليوم، عدم وجود أية أسلحة للحزب في مرفأ بيروت، نافيا "نفيا قاطعا" أن يكون لحزبه أي "مخزن سلاح أو مخزن صواريخ أو بندقية أو قنبلة أو رصاصة أو نترات"، بحسب موقع "لبنان 24".
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وأشار الزعيم اللبناني إلى ضرورة معرفة الحقيقة "وإلا فإن هناك أزمة نظام أو حتى أزمة كيان"، في البلاد، مؤكدا أن "هذه لحظة تضامن وليس تصفية حسابات سياسية".
ونوه نصر الله إلى حالة "التعاضد الجماعي من تبرعات ومبادرات وتعاطف رغم كل ما يعيشه البلد من أزمات"، متمنيا أن "يتمكن الجميع من القدرة على الصمود والصبر والإرادة لتجاوز هذه المحنة".
وفي تعليقه على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، عبر نصر الله عن نظرته الإيجابية، قائلا: "ننظر بإيجابية إلى زيارة ماكرون أو أي يد تقدم العون والمساعدة إلى لبنان في ذلك الوقت".
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وكان وزير الصحة العامة اللبناني، حمد حسن، أفاد اليوم الجمعة، بارتفاع عدد قتلى انفجار بيروت، الذي حدث الثلاثاء الماضي، إلى 154 قتيلا.
جاء ذلك خلال استقبال حسن لوفد جزائري طبي في زيارة إلى لبنان للمساهمة في عمليات الإنقاذ، حسبما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وأوضح الوزير اللبناني أن عشرين في المئة من الجرحى البالغ عددهم زهاء 5000 احتاجوا إلى الاستشفاء، أما الحالات الحرجة فعددها 120 خصوصا أن الزجاج المتطاير أدى الى إصابات بليغة تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة.
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