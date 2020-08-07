إصابة أمير من الأسرة الحاكمة في السعودية بفيروس كورونا

أعلن الأمير سطام بن خالد آل سعود، أمس الخميس، إصابة الأمير الوليد بن بدر بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد19".
وذكرت صحيفة "أخبار 24" السعودية، أن إصابة الأمير الوليد بن بدر، استدعت دخوله المستشفى لتلقي العلاج.
وكتب الأمير سطام بن خالد عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "أسأل الله الشفاء العاجل لأخي صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز ال سعود وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية".
© Sputnik / Mohamed Hassan
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