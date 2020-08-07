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دعوات للتظاهر ضد السراج فى طرابلس بسبب إهداره أموال الليبيين على المرتزقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كما كشفت تلك الدعوات بحسب " واس"  عن تصدع داخل حكومة طرابلس، إذ وجّه نائب رئيس الحكومة أحمد معيتيق انتقادات حادة إلى حكومة السراج ووصفها بسلطة الفرد المطلقة وأنها اتخذت قرارات تسببت في الفساد وتدنى الخدمات الأساسية، داعيا الليبيين إلى التظاهر للتعبير عن غضبهم من مستوى أدائها.

 

ويأتي هذا التصدع بالتزامن مع غضب شعبي تتزايد وتيرته داخل طرابلس بسبب تردى الخدمات العامة في ظل أزمة حادة للكهرباء، بل وصل الأمر أن يقف الليبيون لساعات طويلة تحت أشعة الشمس للحصول على الوقود فى بلد يمتلك الاحتياطيات النفطية الأكثر وفرة في أفريقيا.

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