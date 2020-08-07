شكرا لقرائتكم خبر عن نصر الله ينفى صلة حزب الله بتجفير بيروت ويؤكد: الفاجعة عابرة للطوائف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزى الأمين العام حزب الله السيد حسن نصر الله، ضحايا انفجار مرفأ بيروت، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وأن يلهم الله الصبر للجميع لتجاوز هذه المحنة.

ونفى حسن نصر الله، أي صلة للحزب بانفجار بيروت، قبل أيام، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصًا حتى الآن، وغصابة الآلاف.

وقال نصر الله، في كلمته، إن "الاتهامات التي لا تزال تصر عليها فضائيات لبنانية وقنوات تليفزيونية عربية أخرى"، "تدفع في اتجاه الحرب الأهلية" في لبنان.

وأكد “نحن امام فاجعة وطنية كبرى بكل المعايير”، ولفت إلى أن “هذه الفاجعة عابرة للطوائف والمناطق وبيروت تحتضن كل اللبنانيين وأهل بيروت يختصروا كل اللبنانيين”.

وقال السيد نصر الله في كلمة متلفزة الجمعة “هناك عدد كبير من الشهداء اللبنانيين والسوريين ومن جنسيات أخرى وآلاف الجرحى وعشرات المفقودين وعشرات آلاف العائلات التي خرجت من بيوتها وعشرات الآلاف الذي تأثرت أرزاقهم وحالة الخوف الشديد التي دخلت إلى قلوب الملايين في بيروت وضواحيها”

وتابع “نحن امام حادث له نتائج كبيرة على مختلف المستويات والمرفأ قد دمر وله تأثيرات حول اعادة الاعمار وكل هذا يزيد من المأزق المعيشي والمالي والاقتصادي في البلد، ودعا “للضامن بين الجميع لمواجهة هذه المحنة”.

ونوه نصر الله بالجهود الكبيرة التي بذلك من مختلف الاجهزة والمؤسسات الرسمية والحزبية، وثمن لهفة الناس لمساعدة أجهزة الدولة”، ولفت الى ان “هذا الامر هو دليل حس وطني واخلاقي في كل المناطق والساحات”

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واشار الى “حضور حزب الله بكل مؤسساته وهيئاته منذ اللحظة الاولى”، وأكد ان “كل امكانات حزب الله هي بتصرف الدولة والناس جراء ما حصل”،

وقال: “كل عائلة فقدت مسكنها نحن حاضرون للمساعدة بالكامل هذه العائلات ولا يجوز ان يكون هناك اي عائلة بالشارع”.

وأضاف: يجب انزال العقاب العادل بكل من يثبت تورطه بعيدا عن حسابات او انتمائات... أود أن أعلن واؤكد نفيا قاطعا مطلقا حازما جازما وجود أي صواريخ أو مواد لنا في أي مخزن بالمرفأ لا في الماضي ولا في الحاضر