شكرا لقرائتكم خبر عن الرى السودانية تحذر من تجاوز منسوب الفيضان فى الخرطوم وعطبرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الرى والموارد المائية السودانية، فى البيان اليومى للجنة الفيضان، اليوم الجمعة، ارتفاع منسوب المياه فى جميع القطاعات، ما عدا قطاع سنار الخرطوم الذى سيشهد استقرارا، حيث تجاوز منسوب المياه فى الخرطوم منسوب الفيضان بـ 4 سنتميترات، فيما سجلت محطة القياس فى عطبرة 15.78 سم وهو تجاوز لمنسوب الفيضان بـ10 سنتميترات وهو المنسوب الذى تبدأ فيه المياه بالخروج من مجرى النيل وتملأ المناطق المنخفضة حول النيل.

وأضافت الوزارة، على الجهات المختصة والمواطنين اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم، مؤكدين أن الإدارة العامة سوف تواصل متابعة موقف الفيضان.

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وكان الدكتور صالح حمد رئيس الوفد الفني السوداني، في مفاوضات سد النهضة، توقع أن يضع الاتحاد الإفريقي، الأمور في نصابها فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة.

وقال رئيس الوفد الفني السوداني في مفاوضات سد النهضة فى تصريحات لشبكة سكاي نيوز الإخبارية اليوم الخميس، إن السودان لديه كثير من الخيارات في التعاطي مع ملف سد النهضة، مضيفا: "سنتخذ الخطوات اللازمة لحماية حقوقنا المائية".

وفى وقت سابق، بعث البروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية في السودان، خطابا إلى وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا، بشأن التطورات التي شهدها الموقف الأثيوبي من عملية التفاوض في الساعات القليلة الماضية، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".