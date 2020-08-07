البرازيلي دودو ينضم لصفوف دبا الفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أعلن دبا الفجيرة تعاقده مع اللاعب البرازيلي فيجريدو دودو، ليصبح المحترف الثاني في صفوف النواخذة للموسم الجديد، بجانب مواطنه برونو موراليس، ويشغل دودو مركز «صانع ألعاب»، وسبق له المشاركة في الدوري السعودي عبر بوابتي نادي أحد، والطائف.

على خط آخر، دشّن فريق الكرة الدباوي برنامجه الإعدادي بقيادة المدرب المصري طارق السيد الذي تم التعاقد معه مؤخراً، حيث عاد النواخذة للتدريب الجماعي، الخميس، بمشاركة جميع عناصر الفريق بعد انقطاع استمر أكثر من أربعة أشهر، وسط إجراءات احترازية شديدة تم وضعها في الاعتبار عبر تقسيم اللاعبين إلى مجموعات، وكان الفريق الدباوي أجرى الفحوص الطبية اللازمة، وقبيل انطلاقة التدريب الرسمي عقدت إدارة النادي اجتماعاً مصغراً مع اللاعبين والجهاز الفني، بحضور أحمد سعيد الظنحاني رئيس النادي، وعدد من الأعضاء لتحديد متطلبات المرحلة المقبلة.

وأكد الظنحاني حرص النادي على توفير كل الاحتياجات اللازمة ومعينات النجاح من أجل إعداد فريق قوي يكون على قدر تحديات الموسم الجديد، واستحقاقاته، والعودة مجدداً لمصاف دوري الخليج العربي، مطالباً اللاعبين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية والاستفادة القصوى من فترة الإعداد.

من جانبه، أعرب المدرب طارق السيد عن سعادته بالعودة مجدداً إلى بيته دبا الفجيرة، وخوض تجربة جديدة بعد أن سبق له قيادة النواخذة للصعود مرتين لدوري المحترفين، مؤكداً أنه سيبذل كل ما في وسعه لخلق فريق قوي قادر على مجابهة تحديات الموسم الجديد وتحقيق تطلعات محبيه، منوهاً في الوقت نفسه بأن هذا الأمر لن يأتي إلا بتضافر جهود جميع عناصر الفريق.

وحول خطة الإعداد، أشار المدرب المصري إلى أن برنامجه الإعدادي يتضمن عدة محاور، منها رفع معدلات اللياقة البدنية، وتنمية المهارات الفنية، فضلاً عن التدريبات الخططية والتكتيكية قبل الخوض في المرحلة الأخيرة والتي ستتخللها المباريات التجريبية، مبدياً تفاؤله بالدعم الكبير الذي توفره إدارة النادي وروح الحماس والمسؤولية التي يتحلى بها أعضاء الفريق.