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إصابة 11 لاعباً من منتخب بنجلاديش بفيروس كورونا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب أحد عشر لاعباً من منتخب بنجلاديش لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد، ما يعرّض مواصلة مشاركته في تصفيات مونديال 2022 لخطر كبير.
وتم تأكيد الإصابات بعد اختبار 24 لاعباً من أصل 36 في معسكر تدريبي دعا إليه المدرب الإنجليزي جيمي داي.
وقال الأمين العام للاتحاد أبو نييم شوهاغ: «لم يواجه أي منهم أعراضاً قبل القدوم إلى الاختبار».
وبلغ حجم الإصابات في البلاد أكثر من 250 ألف حالة، بينها 3300 حالة وفاة.
وتحتل بنجلاديش مركزاً متدنياً في التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم (187).
وتتذيل ترتيب المجموعة الخامسة من الدور الثاني للتصفيات المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.
وتأجلت أربع مباريات كانت مقررة أن تخوضها إلى أكتوبر ونوفمبر بسبب فيروس كورونا.

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