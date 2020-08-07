غليان في النصر بعد ديربي الرياض.. والفرحة تغمر قلعة الهلال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

جاءت الأمور بعد ديربي الرياض بين قطبيها النصر والهلال على النقيضين، فبعد فوز الهلال 4-1 تقدم الأخير في الصدارة موسعاً الفارق إلى 9 نقاط، ليصبح فوزه باللقب على بعد 4 انتصارات من 7 مباريات متبقية، بينما يحتاج النصر الثاني بـ45 نقطة لإلى معجزة تتمثل بفوزه في جميع الجولات المتبقية وخسارة الهلال لعشر نقاط على الأقل وهو الأمر الذي يستبعد حدوثه أو جزء منه.

وبينما يعيش الهلاليون فرحة الانتصار الذي طوى أكثر من 1000 يوم على آخر فوز لهم على النصر، يعيش الأخير حالة من الغليان، ففي أول رد فعل رفض المدرب البرتغالي فيتوريا إعطاء راحة للاعبين، وأصدرت إدارة النادي بياناً تؤكد أنها رفعت خطاباً لاتحاد الكرة تطالب بإعفاء رئيس لجنة الحكام الإسباني تريساكو من منصبه، عطفاً على أداء الحكام الأجانب في عهده وآخرهم الطاقم الفرنسي بقيادة بينو باستين الذي أدار موقعة الديربي.

واستدلت إدارة النصر بالأخطاء التي رصدها الخبراء ومحللو التحكيم بعد المباراة وانتقادهم لحكم التقنية (VAR) في عدة حالات مؤثرة.

وأكد النصر بصفته عضواً في عمومية اتحاد الكرة مطالبته بعقد اجتماع غير عادي إذا لم يرد اتحاد الكرة على طلبه بإعفاء تريساكو، علماً بأن أصفر العاصمة سبق وطالب بإعفاء رئيس لجنة الحكام منتصف الدور الأول من الدوري.

من جانبه تساءل طلال الرشيد عضو شرف النصر عن الجهة التي منعت المدافع البرازيلي مايكون، مؤكداً أن جميع اللاعبين الأجانب والمدربين بعد ظهور نتائج فحص كورونا شاركوا في التدريبات، ولم يتم حجرهم عدا مايكون.

هذا ويخوض النصر والهلال مباراتهما المقبلة يوم الاثنين أمام أبها والفتح بينما تنطلق الجولة 24 يوم الأحد بديربي جدة الذي يجمع الاتحاد بالأهلي بعد خسارة الأول من أبها 1-2 وفوز الثاني على الحزم 4-2.