العراق... إجراء فوري تجاه 173 حاوية مواد كيميائية مخزونة في أحد الموانئ

وأفادت وزارة النقل العراقية، اليوم الجمعة، بأنه تم جرد 173 حاوية مواد كيميائية "غير انفجارية" مخزونة وضعت في ميناء أم قصر الشمالي "حسب التصنيف العالمي للخزن"، وذلك بعد تداعيات انفجار مرفأ بيروت، حسبما نقلت "السومرية نيوز".
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وأضاف الفرطوسي أن "عملية الجرد تمت وفق لجنة برئاسة الموانئ وعضوية المنافذ الحدودية والجمارك والأجهزة الأمنية لجرد المواد الكيميائية المخزونة في ميناء أم قصر الشمالي المصنفة من المرتبة 2 إلى 9 في مستوى خطورتها والتي تعد من المواد القابلة للاشتعال غير الانفجارية".
وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.
وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث.
فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.
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