الحكومة الجزائرية ترد على أنباء تفريغ سد "بني هارون"

ونقلت صحيفة "النهار" عن الوزارة بيانا جاء فيه "إنه لم يتم تسجيل أي ضرر بسد بني هارون بولاية ميلة "، كما نفت الوزارة كل ما يتم تداوله من أخبار مغلوطة بخصوص مباشرة عملية تفريغ مياه سد بني هارون لتخفيف الضغط تحسبا لأي طارئ.

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وأوضح البيان أن لجنة تقنية مختصة تنقلت للسد فور وقوع الزلزال الذي ضرب المنطقة صباح يوم الجمعة بقوة 4,9 درجة على مقياس ريختر.

وكانت التقارير التقنية قد أفادت بعدم تسجيل أي تأثر أو ضرر على مستوى 3 سدود بولاية ميلة والتي لم تتأثر بالهزة الارضية وقاومت بشكل إيجابي.

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من جهتها نفت الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الخبر المتعلق بتفريغ سد بني هارون بسبب الهزة الأرضية، وأوضحت الوكالة عبر صفحتها على “الفيسبوك” أنه تم اختراق الصفحة الرسمية لنشر هذا الخبر الكاذب.

يذكر أن مركز رصد الزلازل سجل، اليوم الجمعة، هزة أرضية قوية بقوة 4.9 درجة، شمالي الجزائر، وحسب مركز رصد الزلازل، وقعت الهزة على بعد 38 كم شمال غرب مدينة قسنطينة الجزائرية، ووفقا للبيانات يعيش نحو 3.8 مليون شخص في المنطقة التي تأثرت بالزلزال.

كما تعرض شمال الجزائر للمرة الثانية، اليوم الجمعة، إلى هزة أرضية بلغت قوتها 4.7 درجة حسب مقياس ريختر، ووفقا لمركز رصد الزلازل، حدثت الهزة الأرضية على بعد 51 كم شمال غربي مدينة قسنطينة.