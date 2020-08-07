ونقلت صحيفة "النهار" عن الوزارة بيانا جاء فيه "إنه لم يتم تسجيل أي ضرر بسد بني هارون بولاية ميلة "، كما نفت الوزارة كل ما يتم تداوله من أخبار مغلوطة بخصوص مباشرة عملية تفريغ مياه سد بني هارون لتخفيف الضغط تحسبا لأي طارئ.
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وكانت التقارير التقنية قد أفادت بعدم تسجيل أي تأثر أو ضرر على مستوى 3 سدود بولاية ميلة والتي لم تتأثر بالهزة الارضية وقاومت بشكل إيجابي.
من جهتها نفت الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الخبر المتعلق بتفريغ سد بني هارون بسبب الهزة الأرضية، وأوضحت الوكالة عبر صفحتها على “الفيسبوك” أنه تم اختراق الصفحة الرسمية لنشر هذا الخبر الكاذب.
يذكر أن مركز رصد الزلازل سجل، اليوم الجمعة، هزة أرضية قوية بقوة 4.9 درجة، شمالي الجزائر، وحسب مركز رصد الزلازل، وقعت الهزة على بعد 38 كم شمال غرب مدينة قسنطينة الجزائرية، ووفقا للبيانات يعيش نحو 3.8 مليون شخص في المنطقة التي تأثرت بالزلزال.
كما تعرض شمال الجزائر للمرة الثانية، اليوم الجمعة، إلى هزة أرضية بلغت قوتها 4.7 درجة حسب مقياس ريختر، ووفقا لمركز رصد الزلازل، حدثت الهزة الأرضية على بعد 51 كم شمال غربي مدينة قسنطينة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الجزائرية ترد على أنباء تفريغ سد "بني هارون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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