تونس... اعتقال شخص وجه رسائل لمنظمة دولية حول مزاعم تنفيذ عمليات إرهابية

وذكرت وسائل إعلام تونسية أنه "تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالتنسيق مع الإدارتين المركزيتين لمكافحة الإرهاب والاستعلامات العامة بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني، من خلال متابعة فنية عالية الدقة، من كشف وإيقاف شخص بناء على معلومات مفادها تعمد استغلال حساب الكتروني وهمي تولّى من خلاله توجيه رسائل إلى منظمة دولية تتضمّن تخطيط عناصر إرهابية لتنفيذ عمليات نوعية تستهدف منشآت حيوية حساسة وشخصيات أجنبية هامة بالداخل والخارج".
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وأضاف "بتعميق الأبحاث مع المعني، اعترف بإنشائه لعنوان الكتروني وهمي استغله في توجيه الرسائل محل الاهتمام إلى المنظمة الدولية المذكورة تضمنت ترويجا لمعلومات غير صحيحة تتعلق بمزاعم حول تنفيذ عمليات إرهابية بالداخل والخارج".
وبإحالته على الجهات القضائية المختصة، تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه من أجل "الإيهام بجريمة إرهابية وترويج أخبار غير صحيحة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام".
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