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مقتل فلسطينية في الضفة الغربية برصاص جنود إسرائيليين

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وأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بيانا قالت فيه "استشهاد داليا أحمد سليمان سمودي (23 عاما)، متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها برصاص الاحتلال الحي، في منطقة الجبريات بجنين، فجر اليوم"، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

© REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMA

وجاء في البيان أن الشابة الفلسطينية "أصيبت في صدرها واخترقت الرصاصة الكبد والبنكرياس والشريان الأبهر، وأجريت لها عمليات جراحية وأدخلت إلى العناية المكثفة، إلى أن أُعلن عن استشهادها".

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجنود لم يستخدموا الذخيرة الحية خلال الاشتباك وإن الفلسطينيين فتحوا النار وألقوا عبوات ناسفة.

وذكر أفراد من أقارب المتوفاة أنها أصيبت بينما كانت تحاول إغلاق النافذة لمنع تسرب الغاز المسيل للدموع إلى بيتها.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن أحداث شغب وقعت خلال عمل القوات في المنطقة.

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