وزير الأوقاف الكويتى يعلن التبرع بمليون دولار مساعدات إلى لبنان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الكويتي المستشار الدكتور فهد العفاسى، اليوم الجمعة، تبرع الأمانة العامة للأوقاف الكويتية بمليون دولار أمريكى، لتقديم أجهزة ومعدات ومواد طبية لدعم الشعب اللبناني؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة الكويتية.

وقال العفاسي - في تصريح صحفي - إن هذا التبرع يأتي تنفيذا لتوجيهات نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب اللبناني؛ لمواجهة تداعيات الكارثة التي خلفها انفجار مرفأ بيروت.

وأوضح أن هذا التبرع يأتي كذلك ضمن المساعدات التي تقدمها الكويت إلى لبنان منذ اللحظات الأولى للانفجار، انطلاقا من الدور الإنساني للكويت تجاه الدول الشقيقة والصديقة عبر التضامن والدعم في أوقات المحن والأزمات، وأشار العفاسى إلى أن التبرع يأتي أيضا استمرارا لنهج الكويت في الوقوف إلى جانب لبنان في جميع الظروف، وترجمة لسياستها بأن تكون سباقة في دعم اللبنانيين.