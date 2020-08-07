شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تعلن إتمام 2354 عقد زواج خلال 6 أشهر رغم انتشار وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات نشرها مركز دبى للإحصاء، أن عدد عقود الزواج المسجلة فى دبى بلغ 2354 عقداً، خلال النصف الأول من العام الجارى، مشيرةً إلى أن فبراير شهد أعلى معدل، إذ سجل فيه 327 عقداً، مقابل أبريل، الذى شهد أدنى معدل، إذ سجّل فيه 26 عقد زواج، وأظهرت البيانات استمرار تسجيل العقود فى دبى، خلال فترة الإغلاق، بسبب جائحة «كوفيد-19»، وفق الإمارات اليوم.

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ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة محاكم دبى، بلغ عدد عقود الزواج المسجّلة فى الإمارة، خلال النصف الأول، للزوج الإماراتى المتزوج بإماراتية 810 عقود، شكلت نحو 34.4% من إجمالى العقود المسجّلة فى الإمارة. أما بالنسبة لإجمالى عقود الزواج للزوج الإماراتي المتزوج بغير إماراتية، (تشمل حالات الإماراتية المتزوجة بغير إماراتى)، فبلغ 414 عقداً بنسبة 17.6%. وبخصوص عقود الزواج، (غير إماراتى وغير إماراتية)، فقد بلغت 1130عقداً، شكلت نحو 48% من إجمالى العقود المسجّلة. ووفقاً للبيانات، فقد تم تسجيل 466 شهادة طلاق، خلال النصف الأول من العام الجاري، باستثناء شهرى أبريل ومايو.

وأظهر مؤشر الساعة السكانية، على موقع مركز دبى للإحصاء، أن تعداد سكان الإمارة بلغ ثلاثة ملايين و394 ألف نسمة، في نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بثلاثة ملايين و272 ألف نسمة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 122 ألف نسمة، وبنسبة زيادة 3.73%.