شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وإيطاليا يبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، والأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن وزير الخارجية السعودي عقد مع نظيره الإيطالي لقاءً ثنائيًا بمقر وزارة الخارجية الإيطالية في العاصمة روما، وذلك في إطار زيارته الرسمية لإيطاليا.

عقب ذلك أقام وزير الخارجية الإيطالي غداء عمل لنظيره السعودي والوفد المرافق له، بحثا فيه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيطاليا، وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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كما تطرقت المباحثات إلى رئاسة المملكة لمجموعة العشرين وأهمية تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المجموعة، حيث تتولى إيطاليا رئاسة مجموعة العشرين للدورة القادمة.