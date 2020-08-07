استشهاد فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم /الجمعة/، استشهاد مواطنة، متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة الجابريات بجنين.

وأوضحت "الصحة" - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الشهيدة داليا أحمد سليمان سمودي (23 عاما) كانت قد أصيبت برصاصة في صدرها، اخترقت الكبد والبنكرياس والشريان الأبهر، وقد أجريت لها عمليات جراحية وأدخلت إلى العناية المكثفة، إلى أن أُعلن عن استشهادها.

Advertisements



كانت قوات الاحتلال اقتحمت حي الجابريات وداهمت منزل الأسير المحرر خالد سليمان أبو حسن، واستجوبته بعد تهديده بالاعتقال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع.



في السياق ذاته ، أصيب 5 مواطنين فلسطينيين، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية في بلدة ترمسعيا شمال رام الله..كما داهمت قوات الاحتلال قرية فقوعة، واعتقلت شابا بعد مداهمة منزل ذويه.