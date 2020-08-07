شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم /الجمعة/، استشهاد مواطنة، متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة الجابريات بجنين.
وأوضحت "الصحة" - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الشهيدة داليا أحمد سليمان سمودي (23 عاما) كانت قد أصيبت برصاصة في صدرها، اخترقت الكبد والبنكرياس والشريان الأبهر، وقد أجريت لها عمليات جراحية وأدخلت إلى العناية المكثفة، إلى أن أُعلن عن استشهادها.
كانت قوات الاحتلال اقتحمت حي الجابريات وداهمت منزل الأسير المحرر خالد سليمان أبو حسن، واستجوبته بعد تهديده بالاعتقال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع.
في السياق ذاته ، أصيب 5 مواطنين فلسطينيين، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية في بلدة ترمسعيا شمال رام الله..كما داهمت قوات الاحتلال قرية فقوعة، واعتقلت شابا بعد مداهمة منزل ذويه.
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