استشهاد فلسطينية برصاص إسرائيلي طائش اخترق بيتها وجسدها

جنين/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365



استشهدت شابة فلسطينية، الجمعة، متأثرة بإصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي، وهي بمنزلها شمالي الضفة الغربية.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن "داليا سمودي" (23 عاما) من حي الجبريات بمدينة جنين، استشهدت متأثرة بإصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي.



وكانت الوزارة قالت في وقت سابق الجمعة إنه أجري للفتاة عملية جراحية، وأدخلت لغرفة العناية المكثفة، غير أن حالتها "خطرة"، قبل أن تعلن استشهادها.



وصباح الجمعة، اندلعت مواجهات بين شبان وقوة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي بشكل عشوائي.



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فيما قال شهود عيان للأناضول، إن داليا أصيبت بالرصاص الحي عشوائيا بينما كانت في منزلها.



ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعقيب فوري على الواقعة.



وعادة ما يقتحم الجيش الإسرائيلي مدن وبلدات الضفة الغربية بدعوى اعتقال مطلوبين، تندلع على إثرها مواجهات مع الفلسطينيين.

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