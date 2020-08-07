“مدني عسير” يرفع أعلى درجات الجاهزية للتقلبات الجوية

يستمر العمل بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير بكامل جاهزيتها تحسباً للحالة الجوية المتوقعة حتى نهاية هذا الاسبوع بحسب ما ورد من التقارير والتنبيهات المتقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن وجود تقلبات جوية تؤثر على أجواء المملكة من هذا اليوم الجمعة وحتى نهاية الاسبوع الجاري.

وأكد المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد بأن مدني عسير يعمل بكامل طاقاته وكافة أطقمه البشرية والالية في أتم جاهزية وإستعداد مع تكثيف لأعمال الإنتشار والتواجد الميداني لدوريات السلامة بشكل مستمر لرصد اي حالة طارئة أو خطورة حالة وقد تم توزيع عدد من فرق الاستجابة السريعة في المواقع الحرجة وفق ما تم تحليله من مخاطر محتملة ناتجة عن المتغيرات الجوية وعند هطول الامطار وتدفق السيول علماً بأن الدفاع المدني بالمنطقة يقوم بمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الاستعداد والتهيوء بالتنسيق والتكامل مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك لتنفيذ خطط الطوارئ في جميع المحافظات والمواقع التي تتأثر بالحالة الجوية المتوقعة والصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة .

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير بالإخوة المواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، ومتابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمديرية العامة للدفاع المدني، وعدم النزول لبطون الاودية والمجازفة في تجاوزها والبقاء في المنازل اثناء هطول الامطار حفاظاً على سلامة ارواحهم وممتلكاتهم ، متمنين السلامة للجميع .