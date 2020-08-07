دللني ولا تشتمني

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• أود أن أشكر متابعيني في تويتر الذين يعلقون على مقالاتي، وأضعهم على رأسي سواء اتفقوا مع رؤيتي أو اختلفوا معي، وأحترم مايطرحون من رأي، إلا من يحيد إلى السب والشتم، أو ينحاز مع أو ضد من يدير سفير الوطن.
• عاتب أغلب جمهور الأهلي اعلاميين مهتمين في الشأن الأهلاوي، على تغريداتهم وأحاديثهم بعد مباراة ديربي العاصمة، حيث أنهم بالغوا في الإهتمام بالديربي وانحازوا مع وضد، بينما كيانهم الأهلي يعاني من مشاكل إدارية، ولم يهتموا فيها، وربما بعض منهم انحاز مع وضد، وهذا لا يليق.
• فاز قلعة الكؤوس في أولى مبارياته بعد التوقف الإجباري، ولم يكن فوزًا مطمئنًا على مسيرة أهلينا، وخاصة بعد تعادل الحزم معه وهو المتقدم بهدفين، ويتساءل الجمهور كيف سيكون الوضع فيما تبقى من مباريات في الدوري والكأس.
• أعجبني لاعبي اكاديمية الأهلي الذين شاركوا في مباراة الحزم، وقدموا مافي جعبتهم من فنون، ولياقة، واتمنى ان يستمر المدرب في اشراكهم في المباريات، لأنهم المستقبل الذي ينتظره العشاق منهم، ليقدموا الأهلي إلى منصات البطولات، فهم الأمل المشرق، والمشرف، ويبقى دور العشاق في تشجيعهم ومؤآزرتهم، والوقوف معهم.
أتمنى من إدارة الملكي الإستفادة من اللاعبين الموهوبين المعتزلين، في إدارة شؤون الكيان، سواء اداريين أو مدربين أو مستشارين، فلدينا المسعد والفهوجي والعنبر، وابوداود، ويحيى عامر والمحمدي وغيرهم كثير، إلى متى والاهلي يتجاهل نجومه؟.
• ماذا بقي؟
بقي القول:
يحتاج الأهلي إلى لاعب خبرة في متوسط الدفاع، ولاعب وسط بمثابة صانع للعب، وظهير يمتلك مهارة الدفاع، والهجوم، والأهم بالنسبة للمستقبل، رسم استراتيجية واضحة وتحديد الهدف، واختيار لاعبين، ومدرب، وإدارة تستطيع تحقيق الهدف المرسوم.
• ترنيمتي:
وقفة الجمهور مع الأهلي ذا وقتها
ومن يشكك بالإدارة مضيع الطريق
دور جمهورنا مع الكيان ما انتهى
فاز وإلا خسر ملكي تاريخه عريق
@muh__aljarallah
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