سلطنة عُمان تسجل 354 إصابة بفيروس #كورونا

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 354 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن عدد المصابين وصل إلى 81067 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 502 حالة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 72263 حالة.

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