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تنبيه مهم من الدفاع المدني لسكان جازان بشأن الحالة المطرية

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هاشم هاشم 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

 أصدرت مديرية الدفاع المدني بجازان تنبيها مهماً بشأن الحالة المطرية المتوقعة.

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 وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع ” تويتر” أنه تم رفع أعلى درجات الاستعداد والجاهزية للحالة المطرية.

 وجدد الدفاع المدني تحذيراته بالابتعاد عن بطون الأودية أو المجازفة بقطع مجاري السيول.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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