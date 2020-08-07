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شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من الدفاع المدني لسكان جازان بشأن الحالة المطرية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت مديرية الدفاع المدني بجازان تنبيها مهماً بشأن الحالة المطرية المتوقعة.
وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع ” تويتر” أنه تم رفع أعلى درجات الاستعداد والجاهزية للحالة المطرية.
وجدد الدفاع المدني تحذيراته بالابتعاد عن بطون الأودية أو المجازفة بقطع مجاري السيول.
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