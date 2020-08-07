شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «شركة الكهرباء» بشأن استهلاك الأجهزة في وضع الاستعداد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت شركة الكهرباء حقيقة المقطع الصوتي المتداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن كمية استهلاك الأجهزة الكهربائية وهي في وضع الاستعداد.
وأكدت الشركة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن العدادات الكهربائية بنوعيها “الميكانيكي والرقمي” هي لقياس كمية الاستهلاك من المصدر الخارجي الرئيسي وكلاهما يحسبان بنفس الكمية.
وأضافت أن الأجهزة في وضع الاستعداد “Stand by” قد تستهلك كميات قليلة جدا من الطاقة “تحكمها مواصفات وخصائص الجهاز”، ولكنها غير مؤثره في معدلات وفواتير الاستهلاك.
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح مهم من «شركة الكهرباء» بشأن استهلاك الأجهزة في وضع الاستعداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.