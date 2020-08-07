شكرا لقرائتكم خبر عن بمئات الأطنان.. تعرّف على مساعدات الجسر الجوي من المملكة إلى لبنان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
قال الدكتور علي الغامديالمستشار الصحي بمركز الملك سلمان للإغاثة إن الجسر الجوي السعودي لمساعدة منكوبي الانفجار بمرفأ بيروت اللبنانييحمل عشرات الأطنان من الأدوية والأجهزة والمحاليل والمستلزمات الطبية والإسعافية والحقائب الإيوائية والمواد الغذائية.
وقال “الغامدي” في حديث لقناة الإخبارية، اليوم الجمعة، إن الجسر الجوي مستمر لمدة 3 أيام متتالية وسيحمل عشرات الأطنان من المواد الطبية اللازمة للمستشفيات، بالإضافة إلى مئات الأطنان من المواد الغذائية الضرورية والمساعدات الإيوائية.
ونوهالمستشار الصحي بمركز الملك سلمان إلى التحرك الفوري للمركز فور وقوع الانفجار عن طريق فرع المركز في لبنان بواسطة جمعية سبل السلام وجمعية الأمل الاجتماعية، إضافة للسلال الغذائية التي قام المركز بتوزيعها على الفور للمتضررين.
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