السعودية... وفاة محمد العايش مساعد وزير الدفاع

وقالت الوزارة في بيان لها، إن العايش توفى إثر "مرض عانى منه"، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكرت الوزارة في البيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم، معالي مساعد وزير الدفاع، محمد بن عبد الله العايش، إثر مرض عانى منه".

وتابعت: "تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته".