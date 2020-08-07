السعودية... وفاة محمد العايش مساعد وزير الدفاع

وقالت الوزارة في بيان لها، إن العايش توفى إثر "مرض عانى منه"، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وذكرت الوزارة في البيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم، معالي مساعد وزير الدفاع، محمد بن عبد الله العايش، إثر مرض عانى منه".
وتابعت: "تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته".
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