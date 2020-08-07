مراسلة لبنانية تثير السخرية بمحاولة معرفة المجتمعين مع ماكرون من خلف الباب... فيديو

وقفت المراسلة على باب حجرة الاجتماع الزجاجي المغلق، محاولة تدقيق النظر في المجتمعين في الداخل وذكر أسمائهم، ما أثار سخرية الكثيرين الذين قالوا إنها أضحكتهم رغم أنه ليس وقت ضحك هذا الذي يمر به لبنان الآن.

وفي المقطع المصور تردد المراسلة أسماء عدد من اللبنانيين وهي تحجب بعض الضوء عن عينيها لتتحقق من رؤية من هم بالداخل: "عم بشوف (أرى) إلى جانب جبران باسيل، سامي الجميّل. يعني سامي الجميل يتوسط باسيل وسليمان فرنجيه. سليمان فرنجية إلى جانبه سعد الحريري. عن يمين سعد الحريري وليد جنبلاط. وعن يمين وليد جنبلاط محمد رعد".

وحين جاء من يبدو أنه أحد الأفراد المكلفين بالتأمين ليطلب منها مغادرة الباب، طلبت منه الانتظار قليلا حتى تنتهي.

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وعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا مع زعماء القوى السياسية اللبنانية ورؤساء التكتلات النيابية الرئيسية في لبنان، في إطار الطرح الذي أعلنه بضرورة اجتماع القيادات السياسية والتحاور فيما بينهم في سبيل تجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يشهدها لبنان، والتوافق على مسار إصلاحي لإنقاذ لبنان وانتشاله من عثرته.

وشارك في الاجتماع الذي عُقد بمقر السفارة الفرنسية في بيروت رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس كتلة اللقاء الديمقراطي (الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي) النائب تيمور جنبلاط، ورئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة (الكتلة النيابية لحزب الله) النائب محمد رعد.

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى زيارة استثنائية إلى لبنان، حيث اجتمع بنظيره اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب في وقت سابق من اليوم، مبديا دعم بلاده للبنان في مواجهة تداعيات الانفجار الذي وقع بميناء بيروت البحري وطالت أضراره التدميرية عموم العاصمة اللبنانية.