المفوضية الأوروبية: دعينا من قبل فرنسا للمشاركة في المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان وسنشارك

بروكسل - سبوتنيك. وقال مامر خلال إحاطة إعلامية: "نحن دعينا من قبل فرنسا للمشاركة في المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان وطبعا سنشارك"، مضيفاً: "شعب لبنان يواجه أزمة كبيرة ونحن يجب أن نؤمن مساعدات طارئة وعاجلة ونحن سنحرص على وضع آلية لوصول للمساعدات لمن يحتاجها ومعرفة الطرق التي ستصرف بها المساعدات".
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وأعلنت السلطات اللبنانية العاصمة بيروت مدينة منكوبة، وأعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام.
وفقاً للسلطات المحلية الانفجار نجم عن انفجار 2700 طن من نترات الأمونيوم مخزنة في مستودع بالمرفأ تمت مصادرتها عام 2014 من ناقلة السوائب الجافة "روسوس" المسجلة في مولدوفا .
وحظي لبنان بتضامن واسع على الصعيدين العربي والغربي، حيث أرسلت عدة دول وعلى رأسها روسيا مستشفيات ميدانية ومساعدات طبية وإنسانية.
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