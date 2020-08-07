شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع السعودية : وفاة مساعد وزير الدفاع إثر مرض عانى منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم /الجمعة/ عن وفاة مساعد وزير الدفاع محمد بن عبد الله العايش إثر مرض عانى منه. ونعت وزارة الدفاع السعودية - في بيان أوردته وكالة السعودية (واس) - فقيدها قائلة " تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون". Advertisements

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