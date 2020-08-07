شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع: وفاة مساعد وزير الدفاع إثر مرض عانى منه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم، معالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد بن عبد الله العايش، إثر مرض عانى منه.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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