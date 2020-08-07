خورفكان يعلن انطلاقة أنشطته الرياضية للموسم الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

أعلن نادي خورفكان عن انطلاقة أنشطته للموسم الرياضي 2020-2021، عبر المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس بقاعة المؤتمرات بالنادي بحضور سالم النقبي رئيس مجلس الإدارة، وخالد مراد الرئيسي عضو المجلس ومشرف الألعاب الجماعية، وسلطان العبيدلي مشرف الألعاب الفردية، إلى جانب عدد من مدربي الفرق الرياضية بالنادي، واستمع الحضور في مستهل المؤتمر لكلمة صوتية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، عن الرياضة وأهدافها السامية، إلى جانب كلمة صوتية لعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي عن استراتيجية المجلس، وحرصه على النهوض بأندية الإمارة.

ورحب سالم النقبي بالحضور، معلناً عن عودة كافة الأنشطة الرياضية على صعيد الألعاب الجماعية والفردية بالنادي، بعد التوقف الإجباري؛ بسبب جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على كل مفاصل الحياة في كل دول العالم، كما قدم التهنئة للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بعودة الحياة إلى الملاعب والصالات الرياضية، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بالإرشادات والإجراءات الاحترازية التي تعنى بالسلامة العامة.

وأوضح: إن النادي أعد دراسة؛ بغرض تنفيذ صالة رياضية مغطاة إلى جانب مبنى إداري يستوعب بعض الألعاب الرياضية، وقد تم عرض المشروع على مجلس الشارقة الرياضي؛ لاعتماده إلى جانب الصالة الرياضية الموجودة حالياً بالنادي.

فيما أشاد سلطان العبيدلي بدور مجلس الإدارة في استمرار التدريبات الفردية للاعبين عن بُعد وتوفير بعض أدوات الرياضات بالمنازل للاعبين؛ لمتابعة التمارين واستمرارية المحافظة على المستوى البدني والذهني للاعبين.

وأكد خالد مراد الرئيسي التزامهم بالإجراءات الاحترازية، واستعدادهم الكامل للموسم الرياضي؛ عبر توفير كافة الاحتياجات اللازمة، فضلاً عن إجراء الفحوصات الطبية، وتشكيل فريق للإجراءات الاحترازية في النادي، مشيراً إلى أن الأول من سبتمبر/أيلول سيشهد البداية الفعلية للنشاط الرياضي بالألعاب الجماعية عبر مشاركة فريق الرجال لكرة قدم الصالات في المربع الذهبي الذي بدأ استعداداته لهذه البطولة منذ مطلع الشهر الجاري، إلى جانب مشاركة فريق الكرة الطائرة فئة الشباب وفريق كرة السلة فئة البراعم (أ) الذي يشارك في بطولة المربع الذهبي، فيما يترقب النادي المخاطبات بين الاتحادات الرياضية ومجلس الشارقة الرياضي لعودة باقي الفرق الرياضية؛ لاستكمال حلقة النشاط الرياضي.