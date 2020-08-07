كرار جاسم يرحل عن الشرطة العراقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

كشفت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي العراقي، الأسباب الحقيقية التي وقفت وراء عدم إتمام عقد تجديد اللاعب كرار جاسم، عطفاً على التسجيل الصوتي الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وفيه معلومات مجانبة للحقيقة.

وذكرت إدارة نادي الشرطة في بيان: «كرار جاسم وضع شروطاً في عقده يمكنها أن تسبب عدة مشاكل مع باقي اللاعبين، من ضمنها اشترطه أن يتسلم 40% من قيمة عقده بتاريخ 1 سبتمبر قبل البطولة الآسيوية التي هي بالأساس تعد استكمالاً للنسخة الماضية التي سبق وتسلم عنها جاسم ما قيمته 70% من عقده للموسم الماضي».

وأضافت: «بالإضافة إلى ذلك، اشترط جاسم أن يتسلم جميع مستحقاته المالية للموسم المقبل قبل نهاية المسابقة بخمس مباريات وهذا ما هو غير معمول به في جميع الأندية».

وتابعت: «الإدارة عاتبت كرار جاسم حول نقله معلومات يراد منها خلط الأوراق عندما قال في تسجيل صوتي إن إدارة نادي الشرطة قالت إنها لا تمتلك الأموال لمنحه دفعة من قيمة عقده، ومثل النادي آسيوياً ومحلياً بلا أي مقابل! وهذا ما يفنده العقد الذي لم يوقع من اللاعب الذي يضمن له حقوقه المالية كباقي اللاعبين وبشهادة المدرب عبد الغني شهد، الذي كان حاضراً في الجلسة الأخيرة التي رفض من خلالها اللاعب التوقيع».

وقالت الإدارة في ختام بيانها: «كرار جاسم دائماً ما تحدث عن اللعب خدمة لشعار النادي الذي هو فخر للجميع ومحبة للجماهير العاشقة، وكان عليه ألا يتمسك بفقرات مالية بحتة، قد تؤثر مستقبلاً على بقية زملائه بالفريق».